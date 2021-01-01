Сборная России сыграет с Германией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

Наша команда заняла в подгруппе второе место. Шведы после поражения от наших, уступили еще и американцам со счетом 0-4 и опустились на третье место. Теперь им предстоит играть с Финляндией. Команда США встретится со Словакией, а канадцы сыграют с чехами. Россияне могут попасть на хозяев турнира уже в полуфинале. Пары на этой стадии будут определять по рейтингу. У России по итогам группового этапа он только четвертый. Канадцы же получили первый номер. В полуфинале им достанется соперник с самым низким рейтингом из оставшихся. Таким образом, если в четвертьфинале не случится сенсаций и Канада, США и Финляндия пройдут своих соперников, Россия вынуждена будет играть именно с Канадой.

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии состоится поздно вечером 2 января.