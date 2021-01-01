Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает преувеличенной проблему с трещиной на МКС. В то же время он настаивает, что робот Федор, который некоторое время находился на станции, не имеет отношения к этой неполадке.

Трещина была обнаружена на российской части станции летом позапрошлого года. Экипажу до сих пор не удалось устранить утечку воздуха, скорость которой за почти полтора года выросла в несколько раз.