Сербия с сегодняшнего дня начала получать российский газ транзитом через Турцию. Он поступает по газопроводу «Турецкий поток», а затем по его продолжению на территории Балкан. В церемонии запуска участвовал президент Сербии Александр Вучич, который сказал, что новая схема поставок выгодна Белграду. Вучич также поблагодарил президента России Владимира Путина.

Между тем Соединенные Штаты собираются ввести санкции против газопровода «Турецкий поток». О таких мерах говорится в законопроекте о военном бюджете Америке, который уже одобрили обе палаты Конгресса США.