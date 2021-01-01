Пожар вспыхнул этим утром на заводе в Самаре. Площадь возгорания составляет более 1000 квадратных метров, — говорят в областном управлении МЧС. Известно об одном погибшем. Его личность пока не установлена. Производство на заводе уже не ведется. Предприятие находится на стадии расформирования.
2021-01-01T11:03:34+03:00
2021-01-01T11:06:24+03:00
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11:03, 01 января 2021
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