В американском штате Висконсин арестовали фармацевта, которого обвиняют в намеренной порче 500 доз вакцины от коронавируса.

Теперь уже бывший сотрудник одного из медучреждений сети Aurora Health Care, по данным следствия, специально достал из холодильника дозы препарата Moderna и оставил их на ночь. Предполагается, что фармацевт знал о том, что такие действия неизбежно приведут к потере эффективности вакцины. По данным местных телеканалов, полиция выдвинула обвинения в умышленной порче препарата, нанесении материального ущерба и создании риска для здоровья других людей. Предварительно ущерб оценивается на сумму от 8 до 11 тысяч долларов.

Сам бывший фармацевт сначала уверял, что оставил вакцину на ночь вне холодильника случайно, доставая другие препараты. Однако затем он признался: сделал это намеренно, и, более того, это уже не первый подобный случай. Свои мотивы медработник не уточнил. Известно при этом, что препарат Moderna может содержаться вне холодильника до 12 часов, после чего он теряет свойства. Сейчас же медицинская сеть уведомила почти 60 человек о том, что им могли вколоть неэффективную вакцину от коронавируса.

К расследованию инцидента в Висконсине подключилось ФБР.