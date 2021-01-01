Правительство Австралии изменило текст гимна страны. Это произошло впервые почти за 40 лет. Такой шаг правительство сделало в знак уважения к аборигенам. Теперь во второй строчке гимна, которая гласит «ведь мы молоды и свободны», слово «молоды» заменено на «едины».
Официальный гимн Австралии был утвержден почти полтора столетия назад.
Правительство Австралии изменило текст гимна страны
Правительство Австралии изменило текст гимна страны. Это произошло впервые почти за 40 лет. Такой шаг правительство сделало в знак уважения к аборигенам. Теперь во второй строчке гимна, которая гласит «ведь мы молоды и свободны», слово «молоды» заменено на «едины».