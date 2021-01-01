Правительство Австралии изменило текст гимна страны. Это произошло впервые почти за 40 лет. Такой шаг правительство сделало в знак уважения к аборигенам. Теперь во второй строчке гимна, которая гласит «ведь мы молоды и свободны», слово «молоды» заменено на «едины».

Официальный гимн Австралии был утвержден почти полтора столетия назад.