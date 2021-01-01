В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса скончался 71 человек. Об этом утром сообщили в Оперативном штабе. Общее число умерших в столице из-за коронавируса составляет почти 11300 человек. С начала пандемии в городе было выявлено более 800 тысяч случаев заражения, свыше 600 тысяч человек вылечились.