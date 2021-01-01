Тарифы на жилищные услуги в Москве с начала года вырастут на 3,5%. Ранее такое решение приняла мэрия. Общий рост должен оказаться ниже прогнозируемого уровня инфляции, — передает агентство ТАСС. решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (а это водоснабжение, отопление и электричество) вступит в силу 1-го июля. Летом увеличение тарифов ожидается и в других российских регионах.
2021-01-01T10:34:15+03:00
2021-01-01T10:41:09+03:00
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10:34, 01 января 2021
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