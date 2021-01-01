Тарифы на жилищные услуги в Москве с начала года вырастут на 3,5%. Ранее такое решение приняла мэрия. Общий рост должен оказаться ниже прогнозируемого уровня инфляции, — передает агентство ТАСС. решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (а это водоснабжение, отопление и электричество) вступит в силу 1-го июля. Летом увеличение тарифов ожидается и в других российских регионах.