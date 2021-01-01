Закон о предотвращении разливов нефти вступил сегодня в силу. Он был принят после одной из крупнейших подобных аварий, которая произошла в Норильске. Документ требует, чтобы компании разработали планы по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов, а также имели в резерве средства для борьбы с последствиями подобных аварий и выплаты компенсаций. Отдельно в законе говорится о том, как должны действовать в подобных ситуациях предприятия и органы власти. Еще один закон, который вступил сегодня в силу, отменяет для нефтяников ряд льгот, в том числе субсидии по налогу на добычу полезных ископаемых и по экспортной пошлине.
2021-01-01T10:33:52+03:00
2021-01-01T10:40:45+03:00
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10:33, 01 января 2021
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