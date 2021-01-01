Закон о предотвращении разливов нефти вступил сегодня в силу. Он был принят после одной из крупнейших подобных аварий, которая произошла в Норильске. Документ требует, чтобы компании разработали планы по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов, а также имели в резерве средства для борьбы с последствиями подобных аварий и выплаты компенсаций. Отдельно в законе говорится о том, как должны действовать в подобных ситуациях предприятия и органы власти. Еще один закон, который вступил сегодня в силу, отменяет для нефтяников ряд льгот, в том числе субсидии по налогу на добычу полезных ископаемых и по экспортной пошлине.