ВОЗ впервые внесла одну из вакцин от коронавируса в список препаратов для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения впервые внесла одну из вакцин от коронавируса в список препаратов для экстренного использования. Речь идет о разработке компаний Pfizer и BioNTech. Как подчеркнули представители ВОЗ, решение принято по итогам анализа сведений о безопасности, эффективности и качестве вакцины. Этот шаг должен ускорить регистрацию и применение препарата в разных странах. Кроме того, некоторые межгосударственные объединения смогут закупать это средство для распространения в тех регионах, где в нем нуждаются.