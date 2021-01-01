В США задержан бывший сотрудник медицинского центра, который испортил 500 доз вакцины от коронавируса

Как рассказали в правоохранительных органах, ему предъявят обвинение, в том числе, в создании риска для здоровья других людей.

Инцидент произошел на этой неделе в штате Висконсин. По словам представителя медицинского центра, их сотрудник, который был уволен после этого ЧП, достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно не вернул их обратно. Если сначала его подозревали в неумышленном повреждении препарата, то позже он сам, как говорят в администрации медцентра, признал, что действовал преднамеренно. В полиции говорят, что общая стоимость испорченной вакцины составляет до 11 тысяч долларов. В расследовании участвует в том числе ФБР. Мотивы задержанного пока не называются.