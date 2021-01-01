Власти Подмосковья напомнили, что в праздники попасть в пансионаты можно только при отрицательном тесте на COVID

Власти Подмосковья напомнили, что в период новогодних праздников попасть в пансионаты и дома отдыха можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Губернатор области Андрей Воробьев отмечал, что это необходимо для обеспечения безопасного отдыха.

Ограничения будут действовать до 10 января.