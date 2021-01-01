Власти Подмосковья напомнили, что в период новогодних праздников попасть в пансионаты и дома отдыха можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Губернатор области Андрей Воробьев отмечал, что это необходимо для обеспечения безопасного отдыха.
Ограничения будут действовать до 10 января.
Власти Подмосковья напомнили, что в праздники попасть в пансионаты можно только при отрицательном тесте на COVID
Власти Подмосковья напомнили, что в период новогодних праздников попасть в пансионаты и дома отдыха можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Губернатор области Андрей Воробьев отмечал, что это необходимо для обеспечения безопасного отдыха.