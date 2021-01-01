Microsoft заявил о проникновении хакеров во внутренние сети компании.

Компьютерные взломщики воспользовались программным обеспечением сторонней компании Solar Winds, которое было специально заражено вредоносным кодом. Как только в Microsoft загрузили программу злоумышленники получили доступ к внутренним сетям IT-гиганта, в том числе к исходному коду и внутренним системам. В Microsoft обнаружили подозрительную активность некоторых учетных записей. По всей видимости, их использовали для просмотра данных. В то же время в компании уверяют, что изменять исходный код у хакеров возможности не было. Кроме того, службы безопасности не обнаружили свидетельств того, что проникновение было использовано для атак на другие ресурсы. Нет и доказательств доступа к данным клиентов.

В середине декабря компьютерные сети ряда американских ведомств подверглись массированной атаке хакеров. Местные СМИ тогда сообщали, что за ней стоит Россия. В Кремле обвинения отвергали.