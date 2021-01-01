Цены на сигареты и табачные изделия вырастут в России в новом году. Ставка акциза повышена в среднем на 4%. В то же время, как передает агентство РИА «Новости»и, акциз на сигареты и папиросы увеличивается сразу на 20%. Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс. Также повышается акциз на электронные сигареты. Производители, между тем, говорят, что ожидают довольно заметного скачка цен на табачные изделия, особенно в нижнем ценовом сегменте.