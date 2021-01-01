Более десятка москвичей пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь. Они получили мелкие травмы и ожоги, — рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. Среди пострадавших трое детей. В то же время, по словам собеседника агентства, на специальных площадках, где можно было запускать фейерверки, все прошло без происшествий.

Между тем новогодняя ночь отметилась несколькими пожарами в регионах. В Челябинске сгорела квартира в многоэтажном доме. Погибли два человека, еще четверо госпитализированы, — рассказали в региональном управлении МЧС. Три человека погибли в результате возгорания в жилом доме в одном из сёл Алтайского края.