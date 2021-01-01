В России вступил в силу закон, фактически вводящий прогрессивную шкалу налогов на доходы. Теперь те, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год, должны платить не 13, а 15%.

Мера, предусматривающая так называемый повышенный «налог для богатых», была предложена еще летом президентом Владимиром Путиным. Согласно инициативе, которая спустя менее чем полгода оформилась как закон, повышенным налогом в 15% будет облагаться не весь доход, а только та его часть, что превышает 5 млн рублей в год. Глава государства утверждал, что все дополнительные доходы, полученные благодаря увеличению налоговой ставки, пойдут на лечение детей тяжелыми заболеваниями. Власти рассчитывают получить в этом году дополнительно 60 млрд рублей, а всего за ближайшие 3 года – почти 200 млрд.

Впрочем, это не единственное налоговое изменение, которое вступило в силу сегодня. Новым тарифом будут облагаться проценты по банковским вкладам, превышающим сумму более 1 млн рублей. Раньше налог по депозитам взимался, если ставка по вкладу превышала ключевую ставку Центробанка + 5 п.п., то теперь это правило больше не действует. Для всех доходов со вкладов свыше 1 млн рублей установлен налог 13%. А полученные деньги власти также хотят направлять на меры соцподдержки.

В банках ранее критиковали новые принципы налогообложения по вкладам, жалуясь на рост числа заявлений от клиентов на закрытие своих счетов.