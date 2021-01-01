На молодежном Чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфинальные пары. Последней из группового этапа вышла сборная США. Американцы со счетом 4:0 обыграли шведов. Теперь США встретятся с командой Словакии. В четвертьфинал вышла и российская молодежная сборная, ей предстоит матч с Германией. Время начала игр будет определено позже. Завершится Чемпионат мира в ночь на 6 января. Сейчас титул чемпиона мира среди молодежных команд у Канады.