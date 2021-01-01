Более 20 лекарственных препаратов внесены с наступлением нового года в список жизненно важных и необходимых

Более 20-ти лекарственных препаратов внесены с наступлением нового года в список жизненно важных и необходимых. Среди них средства для пациентов со спинально-мышечной атрофией – Нусинерсен, а также Ремдесивир, который прописывают пациентам с коронавирусной инфекцией. Цены на медикаменты из этого перечня регулирует государство. Эти же препараты бесплатно выдают льготникам. Всего обновленный список включает в себя почти 800 различных лекарств.