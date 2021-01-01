Более 20 лекарственных препаратов внесены с наступлением нового года в список жизненно важных и необходимых

Более 20-ти лекарственных препаратов внесены с наступлением нового года в список жизненно важных и необходимых. Среди них средства для пациентов со спинально-мышечной атрофией – Нусинерсен, а также Ремдесивир, который прописывают пациентам с коронавирусной инфекцией. Цены на медикаменты из этого перечня регулирует государство. Эти же препараты бесплатно выдают льготникам. Всего обновленный список включает в себя почти 800 различных лекарств.
2021-01-01T09:35:15+03:00
2021-01-01T09:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 01 января 2021
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