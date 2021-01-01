Руководство Шотландии намерено вернуть этот регион в состав Евросоюза. Уверенность в том, что это удастся в ближайшее время выразила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Как именно будет осуществляться возвращение, она не уточнила.

Жители Шотландии на референдуме выступили против выхода Великобритании из состава ЕС. В то же время до этого на другом голосовании они не поддержали инициативу о независимости региона. Тем временем минувшей ночью завершился переходный период, и Великобритания окончательно прекратила свое членство в Евросоюзе. Незадолго до этого Лондон и Брюссель смогли договориться о торговой сделке.