Президент США Дональд Трамп продлил мораторий на выдачу некоторых категорий рабочих виз. Такая мера будет действовать до 31-го марта. Ранее американские власти также приостановили выдачу так называемых грин-карт. Такой шаг Трамп объяснял необходимостью сохранить рабочие места в стране для граждан на фоне роста безработицы из-за экономических последствий пандемии коронавируса. В то же время против моратория на выдачу грин-карт и рабочих виз ранее выступали многие компании, — отмечает агентство Reuters.
2021-01-01T09:34:28+03:00
2021-01-01T09:34:28+03:00
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09:34, 01 января 2021
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