Президент США Дональд Трамп продлил мораторий на выдачу некоторых категорий рабочих виз. Такая мера будет действовать до 31-го марта. Ранее американские власти также приостановили выдачу так называемых грин-карт. Такой шаг Трамп объяснял необходимостью сохранить рабочие места в стране для граждан на фоне роста безработицы из-за экономических последствий пандемии коронавируса. В то же время против моратория на выдачу грин-карт и рабочих виз ранее выступали многие компании, — отмечает агентство Reuters.