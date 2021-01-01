Хакеры могли получить получили доступ к исходному коду корпорации Microsoft, пишет газета The New York Times

По сведениям журналистов, речь идет о группировке, которая причастна к недавней масштабной кибератаке на американские правительственные и корпоративные сети. В пресс-службе корпорации подтвердили, что загрузили программное обеспечение от своего поставщика, которое было заражено вредоносным кодом. Таким образом злоумышленники получили доступ к внутренним сетям Microsoft. В компании настаивают, что взломщики не смогли изменить исходный код в их программах. Однако не уточнили, какие именно приложения оказались в распоряжении хакеров. О кибератаке стало известно в прошлом месяце. При этом американская пресса писала, что ее осуществила группа, которая связана с российской разведкой. В Кремле обвинения в сетевой атаке отвергали.