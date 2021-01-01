Самодельная бомба взорвалась в столице Греции. Это произошло возле одного из полицейских участков. Никто не пострадал, зданию нанесен незначительный ущерб, пишет местная газета «Неа». Подобный тип бомб, как передает агентство ТАСС, неоднократно используют греческие анархисты при атаках на здания полиции, офисы политических партий и юридических контор.