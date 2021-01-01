Резкое похолодание ожидается в столичном регионе к Рождеству. Температура начнет снижаться со вторника, рассказали в центре погоды «Фобос». 7 января в Москве ожидается мороз в-8-10 градусов. Пройдет небольшой снег. Первые четыре дня года в городе будет преимущественно облачная и тёплая погода с небольшими осадками. Синоптики предупреждают о гололедице.