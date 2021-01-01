Резкое похолодание ожидается в столичном регионе к Рождеству. Температура начнет снижаться со вторника, рассказали в центре погоды «Фобос». 7 января в Москве ожидается мороз в-8-10 градусов. Пройдет небольшой снег. Первые четыре дня года в городе будет преимущественно облачная и тёплая погода с небольшими осадками. Синоптики предупреждают о гололедице.
2021-01-01T09:06:29+03:00
2021-01-01T09:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 01 января 2021
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