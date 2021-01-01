Известный американский рэп-музыкант MF Doom скончался в возрасте 49 лет. Это произошло еще в конце октября, но его родственники сообщили о случившемся лишь сейчас.

MF Doom начал музыкальную карьеру в конце 80-х годов. Он был известен тем, что всегда выступал в металлической маске.

Причины смерти музыканта его родные не назвали.