Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает преувеличенной ситуацию с трещиной на МКС. Он убежден, что немало людей в России разводят по этому поводу панику. Сама трещина, как полагает Рогозин, могла быть результатом воздействия микрометеоритов или иметь технологические причины. Он также рассказал, что российское правительство выделило 7 миллиардов рублей для начала работ по космической программе «Сфера».

В 2028 году, по словам главы Роскосмоса, должен состояться первый российский пилотируемый полет к Луне.