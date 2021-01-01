В России стартовала реформа государственного аппарата. Планируется, что изменения коснутся 45 министерств и ведомств, под сокращение попадут почти четыре десятка заместителей руководителей федеральных органов и десятки различных структур. Всего же, как подсчитали в кабинете министров, в центральном аппарате и регионах собираются сократить почти 35 тысяч различных постов.