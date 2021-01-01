Сербия начала получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Президент республики Александр Вучич объявил об этом на церемонии, которая прошла на газоизмерительной станции. Цена за 1 тыс. кубометров, по его словам, составил 155 долларов на входе из Болгарии, ранее это было 240 долларов. Газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал год назад. Тем временем США планирует ввести санкции в отношении этого проекта.
2021-01-01T09:03:54+03:00
2021-01-01T09:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 01 января 2021
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