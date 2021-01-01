Сербия начала получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Президент республики Александр Вучич объявил об этом на церемонии, которая прошла на газоизмерительной станции. Цена за 1 тыс. кубометров, по его словам, составил 155 долларов на входе из Болгарии, ранее это было 240 долларов. Газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал год назад. Тем временем США планирует ввести санкции в отношении этого проекта.