Подавляющее большинство стран мира встретило Новый год с серьезными коронавирусными ограничениями. Лишь в очень немногих городах можно было встретить относительно крупные группы людей.

Одними из первых Новый год встретили жители в Австралии. В крупнейшем городе страны Сиднее в ночь на 1 января обычно проходит масштабное пиротехническое шоу, не отказались от него и на этот раз. Но вместо сотен тысяч зрителей их было считанное количество: попасть на шоу можно было только по разрешению, а за нарушение запрета грозил штраф более чем в 600 евро.

В новозеландском Окленде, в свою очередь, коронавирусные ограничения в новогоднюю ночь были наименее жесткие. На площадях города смогли собраться тысячи людей, которые наблюдали за фейерверком. Немало людей было на Тайване, а также в Ухане, откуда началось распространение коронавируса.

В большинстве стран Европы же для пресечения сбора больших компаний на улицах города патрулировали усиленные наряды полицейских. В Германии, к примеру, действовал запрет на массовые собрания, распитие алкоголя в общественных местах и запуск фейерверков. Было отменено и шоу у Бранденбургских ворот.

Ограничения на празднование Нового года действовали и в Москве. Кафе должны были закрыться до 11 вечера, катки – до 10 вечера. Была перекрыта Красная площадь, а все развлекательные мероприятия отменены. Тем не менее, обычные прогулки москвичам все же разрешили. Схожие ограничения действовали и в Санкт-Петербурге.