Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:02, 01 января 2021

Подавляющее большинство стран мира встретило Новый год с серьезными коронавирусными ограничениями

Подавляющее большинство стран мира встретило Новый год с серьезными коронавирусными ограничениями. Лишь в очень немногих городах можно было встретить относительно крупные группы людей.

Одними из первых Новый год встретили жители в Австралии. В крупнейшем городе страны Сиднее в ночь на 1 января обычно проходит масштабное пиротехническое шоу, не отказались от него и на этот раз. Но вместо сотен тысяч зрителей их было считанное количество: попасть на шоу можно было только по разрешению, а за нарушение запрета грозил штраф более чем в 600 евро.

В новозеландском Окленде, в свою очередь, коронавирусные ограничения в новогоднюю ночь были наименее жесткие. На площадях города смогли собраться тысячи людей, которые наблюдали за фейерверком. Немало людей было на Тайване, а также в Ухане, откуда началось распространение коронавируса.

В большинстве стран Европы же для пресечения сбора больших компаний на улицах города патрулировали усиленные наряды полицейских. В Германии, к примеру, действовал запрет на массовые собрания, распитие алкоголя в общественных местах и запуск фейерверков. Было отменено и шоу у Бранденбургских ворот.

Ограничения на празднование Нового года действовали и в Москве. Кафе должны были закрыться до 11 вечера, катки – до 10 вечера. Была перекрыта Красная площадь, а все развлекательные мероприятия отменены. Тем не менее, обычные прогулки москвичам все же разрешили. Схожие ограничения действовали и в Санкт-Петербурге.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 декабря Поздравить…

5 326 6 5533 28.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 138 6 6410 27.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 238 6 17342 28.12
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 166 6 17654 00:00
8читать ;смотреть
Блоги

Кирилл Страхов президент Фонда городского самоуправления 1870

Лукавые игры Если народ Беларуси не выразит свою волю, судьбу страны определят внешние силы…

5 49 6 5987 27.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

У меня претензия не к Чубайсу, который гипотетически мог взять от 2 до 3 млн долларов. Как вы помните, времена были дикие и там деньги носились в коробках из-под ксерокса…

5 95 6 14124 27.12
#слушать 49:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 35 6 5678 31.12
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Иконы привередливые Во время визита в Боснию Сергею Лаврову подарили икону Краденной Божьей Матери. По прибытии в Москву икона зазаконоточила…

5 32 6 17065 25.12
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Уничтожить оппозицию любой ценой Короче, поработали на славу. Если возвращаться к Соболь, то еще большой вопрос, дадут ли ей условный срок как Галяминой, или, учитывая близость к структуре Навального, реально посадят…

5 163 6 66031 25.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Минюст как иностранный агент В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди…

5 93 6 16701 28.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 114 6 20196 27.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Тайна 37 квартиры, теща Кудрявцева или сколько платят за убийство? Звонишь в дверь убийце — тебе выламывают твою собственную и увозят тебя на допрос…

5 443 6 195769 25.12
Блоги

ФСИН дала Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В противном случае ему может грозить замена условного срока на реальный…

5 375 6 70715 28.12
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 353 6 70054 29.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Мне повезло, и для меня этот год был неплохим Пусть в 2021 году ни ковид, ни другие причины не мешают вам обнять ваших родных и близких…

5 157 6 31412 31.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новигод: признание карантином Традицию шумного и широкого отмечания Нового года привезли в Израиль выходцы из бывшего СССР. Когда в результате массовой волны репатриации в начале 1990-х их стало особенно много, эта традиция стала заметна всем, и была воспринята неоднозначно…

5 42 6 8490 28.12

Популярное за неделю

Новости

Умер актер Робер Оссейн Ему было 93 года…

6 28725
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Судя по всему, теперь на звонок в ФСБ «Алло, это прачечная?» можно получить ответ: «Да»...

5 101 6 99069 26.12
#слушать 49:17 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2144 31.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Спрогнозировать это было несложно Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц…

5 330 6 120185 29.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…

5 61 6 92832 27.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8924399
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4748857

Сегодня в эфире