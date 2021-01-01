В США скончался известный рэп-музыкант MF Doom. По словам его родственников, смерть артиста наступила еще в октябре, но сообщить об этом они решили только сейчас. Ему было 49 лет. О причинах смерти не сообщается.

MF Doom, настоящее имя которого Дэниэл Думилей, начал музыкальную карьеру более 30 лет назад. Рэпер всегда выступал в металлической маске.