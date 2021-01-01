В России восстанавливают систему вытрезвителей. Соответствующий закон с сегодняшнего дня вступает в силу. Полицейские вновь получат полномочия доставлять в такие заведения граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. 10 лет назад все вытрезвители в России ликвидировали. Как поясняют авторы инициативы, ежегодно алкогольное опьянение становится причиной гибели более 50 тыс. граждан. При этом от 8 до 10 тысяч умирают от переохлаждения на улицах.
2021-01-01T08:34:13+03:00
2021-01-01T08:34:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767290-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 01 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…