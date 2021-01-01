В России восстанавливают систему вытрезвителей. Соответствующий закон с сегодняшнего дня вступает в силу. Полицейские вновь получат полномочия доставлять в такие заведения граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. 10 лет назад все вытрезвители в России ликвидировали. Как поясняют авторы инициативы, ежегодно алкогольное опьянение становится причиной гибели более 50 тыс. граждан. При этом от 8 до 10 тысяч умирают от переохлаждения на улицах.