В России вступил в силу закон, который повышает налог на доходы для тех, кто зарабатывает более 5 млн. рублей в год. Он вырос с 13% до 15%. О самой инициативе еще летом объявил президент Владимир Путин. Тогда же он говорил, что полученные в результате такого шага дополнительные средства будут направлены на помощь тяжелобольным детям. С сегодняшнего дня также будут облагаться налогом проценты по вкладам физических лиц, которые превышают 1 млн рублей.
2021-01-01T08:34:03+03:00
2021-01-01T08:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 01 января 2021
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