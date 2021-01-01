В России вступил в силу закон, который повышает налог на доходы для тех, кто зарабатывает более 5 млн. рублей в год. Он вырос с 13% до 15%. О самой инициативе еще летом объявил президент Владимир Путин. Тогда же он говорил, что полученные в результате такого шага дополнительные средства будут направлены на помощь тяжелобольным детям. С сегодняшнего дня также будут облагаться налогом проценты по вкладам физических лиц, которые превышают 1 млн рублей.