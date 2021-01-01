Природный пожар вспыхнул минувшей ночью в окрестностях Сочи. Это случилось в Хостинском районе во время запуска новогодних фейерверков, передает агентство РИА «Новости». Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. К утру спасателям удалось справиться с огнем. О пострадавших не сообщается.