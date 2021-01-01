Нетрезвый пассажир угрожал взорвать автобус на Сахалине. Как пишет местное интернет-издание «Сахалин.Инфо», ЧП произошло в столице региона недалеко от пивзавода. В салоне в тот момент находились более 20 человек. Полиция эвакуировала людей и задержала подозреваемого, сообщается, что никто не пострадал. Бомбы в автобусе не обнаружили.
2021-01-01T08:33:03+03:00
2021-01-01T08:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 01 января 2021
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