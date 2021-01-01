Нетрезвый пассажир угрожал взорвать автобус на Сахалине. Как пишет местное интернет-издание «Сахалин.Инфо», ЧП произошло в столице региона недалеко от пивзавода. В салоне в тот момент находились более 20 человек. Полиция эвакуировала людей и задержала подозреваемого, сообщается, что никто не пострадал. Бомбы в автобусе не обнаружили.