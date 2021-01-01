Мир встретил Новый год в условиях ограничений из-за коронавируса

В США была закрыта для туристов площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке где в прошлые годы традиционно проходили гуляния по случаю праздника. В этот раз сюда были допущены лишь несколько десятков человек, пишет газета The New York Times. В Берлине запрещены многолюдные вечеринки и был отменен фейерверк. В столице Польши в новогоднюю ночь действовал комендантский час. Власти Парижа призвали жителей и гостей французской столицы вместо гуляний посмотреть трансляцию концерта из Собора Парижской богоматери. В Москве еще накануне вечером была закрыта Красная площадь, праздничные гуляния в российской столице мэрия отменила.