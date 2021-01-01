Мир встретил Новый год в условиях ограничений из-за коронавируса

В США была закрыта для туристов площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке где в прошлые годы традиционно проходили гуляния по случаю праздника. В этот раз сюда были допущены лишь несколько десятков человек, пишет газета The New York Times. В Берлине запрещены многолюдные вечеринки и был отменен фейерверк. В столице Польши в новогоднюю ночь действовал комендантский час. Власти Парижа призвали жителей и гостей французской столицы вместо гуляний посмотреть трансляцию концерта из Собора Парижской богоматери. В Москве еще накануне вечером была закрыта Красная площадь, праздничные гуляния в российской столице мэрия отменила.
2021-01-01T08:31:53+03:00
2021-01-01T08:31:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767282-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 01 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…