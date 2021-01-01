С сегодняшнего дня вступает в силу новый Кодекс Всемирного антидопингового агентства. По сравнению с предыдущей версией свода законов о борьбе с допингом в нем произошел ряд изменений.

В новом кодексе статья «Запрещенное сотрудничество» по прежнему исключает для дисквалифицированного спортсмена или тренера любой формат общения в области спорта. Для установления факта нарушения вышеупомянутой статьи антидопинговая организация должна установить факт того, что спортсмен или иное лицо знали о дисквалификации лица, обслуживающего спортсмена. Иными словами, с 1 января все спортсмены фактически станут считаться попадающими под определение «знающих о дисквалификации тренера» по факту того, что список этих специалистов, если говорить о России, опубликован на сайте РУСАДА.

Кроме того, новым пунктом антидопингового законодательства стала статья, предназначенная для защиты лиц, которые сообщают информацию, касающейся предполагаемого нарушения антидопингового правила или несоблюдения Кодекса.

ВАДА утвердило решения исполкома и совета учредителей об изменениях в Кодексе в ноябре 2019 года.