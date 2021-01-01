В Лос-Анджелесе вступает в силу запрет на продажу одежды с натуральным мехом. Он был установлен еще полтора года назад абсолютным большинством членов городского совета.

Запрет, введенный в одном из крупнейших городов США, коснется практически всех аксессуаров. Нельзя будет использовать мех животных не только в верхней одежде, но и в любой другой, а также в сумках, украшениях и обуви. Политики, поддерживающие ограничения, уверены: тем самым Лос-Анджелес делает огромный шаг в том, чтобы прекратить жестокое и бессмысленное, по их мнению, обращение с животными. Уже произведенную меховую одежду приобрести будет можно только в магазинах подержанных товаров.

Лос-Анджелес – не единственный город в США, где изготовление и продажа одежды из натурального меха запрещены. Но вскоре этот запрет распространится и на весь штат Калифорния. Соответствующий закон вступит в силу в 2023 году. Он также запрещает использование диких животных в цирках, а также забой диких и домашних лошадей.

От использования натурального меха в своей продукции отказываются многие всемирно известные бренды, такие, как Prada, Gucci, Versace и многие другие.