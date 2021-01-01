Индексация пенсий, увеличение НДФЛ, норма об удаленной работе — с сегодняшнего дня в стране вступают в силу ряд законов.

Пенсии проиндексируют, а в Москве минимальный размер выплат для неработающих жителей превысит 20 тысяч рублей. МРОТ вырастет почти до 13 тысяч рублей. Увеличится маткапитал, и теперь его можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

Для тех, кто в год получает более 5 миллионов рублей, с этого дня поднимается ставка НДФЛ – до 15%. Дополнительные средства обещают направлять на лечение детей с редкими заболеваниями. Незначительно, но все же поднимется минимальная розничная цена на некоторые виды алкоголя. Работникам, трудоустраивающимся впервые, теперь будут оформлять только электронные трудовые книжки. А больничные будут выплачивать напрямую из Фонда социального страхования.

Также вступает в силу закон о дистанционной работе. Он гарантирует, что перевод на удаленку не приведет к снижению зарплаты или увеличению объема работы

Также с этого дня начинает действовать закон «О цифровых финансовых активах» — он предусматривает запрет на оплату товаров и услуг криптовалютой.