Великобритания и Евросоюз завершили ереходный период по Brexit

В действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit. Обе палаты британского парламента в среду одобрили законопроект о сотрудничестве с ЕС после Brexit, поздно вечером того же дня документ подписала королева Елизавета II.