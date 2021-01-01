В Роскосмосе создали специальную дирекцию, задача которой подготовить миссию на Луну

Дирекцию возглавил глава Роскосмоса. О её создании Дмитрий Рогозин объявил накануне, когда поздравлял экипаж МКС с новым годом. Руководитель госкорпорации напомнил о планах отправить в 21-м году на Луну специальную автоматическую станцию. По словам Рогозина, новая структура будет контролировать все нюансы подготовки миссии.

Прошлой весной глава Роскосмоса рассказал о планах высадить наших космонавтов на Луну после 28-го года, когда начнутся испытания сверхтяжёлой лунной ракеты. Ориентировочно это должно произойти в 30-м году. При этом агентство РИА отмечает, что в прошлом году Россия установила антирекорд по количеству космических запусков. Их провели всего лишь 17 запусков. Такое было только на заре космонавтики, уточняет агентство.

США прошлой осенью объявили о планах отправить астронавтов к Луне уже в 2024-м году. Это будет первая высадка на планете с 72-го года.