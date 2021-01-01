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Эксклюзив Эха 06:16, 01 января 2021

Родственники убитого в Грозном сотрудника ППС Джабраилова обьявили кровную месть семьям 2 убитых уроженцев Ингушетии

Родственники убитого в Грозном сотрудника ППС Магомеда Джабраилова обьявили кровную месть семьям двух убитых уроженцев Ингушетии. Об этом в видеообращении говорит мужчина, который представился Русланом Джабраиловым. «Если бы вы были людьми благородного воспитания, вы бы показались сами или прислали людей к нам. Вы убили невинного, безоружного человека, единственного сына у матери. Не считая себя виноватыми, вы записали своё видеообращение, поэтому мы вам говорим: вы не проявили уважения, не пришли на похороны, но говорите об адате. Посмотрите на себя, есть ли они у вас и потом разговаривайте. Вместо того, чтобы делать ролики, вы должны были признать свою вину и, если надо, извиниться. Поэтому, мы сейчас объявляем Тимурзиевым и Султыговым кровную месть!»

Ранее об угрозе кровной мести говорили спикер парламента Чечни Магомед Даудов и глава республики Рамзан Кадыров

Журналист Владимир Севриновский сказал «Эху», что Кадыров уже не в первый раз выступает с призывами к кровной мести. При этом он зачастую настаивает и на обратном, отметил Севриновский.

Неудивительно также, что представители ингушских тейпов отказались от своих претензий после того, как увидели доказательства совершенного преступления, добавил Владимир Севриновский.



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