В Петербурге в наступившем году увеличили тарифы на проезд в общественном транспорте

Кроме того, Смольный смягчит ряд коронавирусных ограничений.

Разовый проезд в метро с сегодняшнего дня обойдётся в 60 рублей, поездка на наземном транспорте в 55. В Смольном утверждают, что разовыми билетами и жетонами пользуются в подавляющем большинстве гости города. Поэтому субсидировать их нет смысла.

Поездка по самой популярной единой транспортной карте «Подорожник» в метро обойдется в 41 рубль вместо 38, а на наземном транспорте — в 36 рублей вместо 33.

В этом году в Петербурге отменили 17 видов проездных, бумажный месячный в том числе. Кроме того, с понедельника городская администрация разрешат до 11 вечера работать предприятиям общепита. Театры смогут открыть двери 7 января, а не десятого, как в прежней версии постановления. При этом музеи, выставки, концерты и автобусные экскурсии по прежнему под запретом.

Детям в возрасте до 16 лет разрешили посещать театры начиная с 7 января. С 11 января они смогут ходить и на другие зрелищные мероприятия, но не организованными группами.