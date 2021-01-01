Сборная Канады по хоккею в групповом этапе молодежного ЧМ обыграла команду Финляндии.

Матч в канадском Эдмонтоне завершился со счетом 4:1. Сборная Канада в четвертьфинале 3 января сыграет с чехами. В плей-офф также вышли немцы и словаки. Соперник сборной Финляндии определится в игре между шведами и американцами, которая начнется 05:30 мск. С финнами сыграет проигравший коллектив Молодежный чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующими чемпионами являются канадцы.
2021-01-01T05:11:22+03:00
2021-01-01T05:11:27+03:00
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05:11, 01 января 2021
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