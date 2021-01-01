Средняя продолжительность жизни людей рожденных в 2021 году составит 84 года.

Такой прогноз дает ЮНИСЕФ. По данным организации, в первый день наступившего года по всему миру родятся более 370 тыс. детей, причем в России — более 4,5 тыс. Как ожидается, больше всего детей, почти 60 тыс., 1 января родится в Индии.
2021-01-01T05:10:13+03:00
2021-01-01T05:10:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 01 января 2021
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