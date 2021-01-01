В охране избранного президента США Джо Байдена заменят нескольких агентов.

Как пишет The Washington Post, некоторых охранников заподозрили в политических симпатиях к действующему главе государства Дональду Трампу. По сведениям издания, секретная служба США планирует в предстоящие недели расширить группу охраны Байдена за счет тех сотрудников, который работали с ним в его бытность вице-президентом при Бараке Обаме. При этом официальные представители службы заявляют о политической непредвзятости своих сотрудников.