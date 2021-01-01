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05:06, 01 января 2021

Список жизненно необходимых лекарств с сегодняшнего дня пополнится 24 наименованиями.

В перечень, в частности, войдет противовирусный препарат ремдесивир для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также нусинерсен — для страдающих спинальной мышечной атрофией. Соответствующее распоряжение в октябре было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным



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