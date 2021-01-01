Список жизненно необходимых лекарств с сегодняшнего дня пополнится 24 наименованиями.

В перечень, в частности, войдет противовирусный препарат ремдесивир для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также нусинерсен — для страдающих спинальной мышечной атрофией. Соответствующее распоряжение в октябре было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным