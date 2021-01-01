С нового года в России вступают в силу десятки изменений в законодательстве.

В частности, с 1 января вырастет МРОТ. В 2021 году он составит 12 792 рубля. Увеличится до 11 653 рублей прожиточный минимум. Кроме того, с 1 января будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. В наступившем году они вырастут на 6,3%. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в новом году составит примерно 17,5 тыс. руб. Кроме того, в 2021 году станет проще распоряжаться маткапиталом. А еще в стране вводится прогрессивная шкала налогообложения — доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год будут теперь облагаться по ставке в 15%.