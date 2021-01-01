Кампания по вакцинации населения от коронавируса в США значительно отстает от графика.

Медики и чиновники на местах связывают это с плохой организацией. Как пишет The New York Times, в штате Флорида медики использовали менее четверти доступных доз, несмотря на ожидание прививки пожилыми людьми. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи обеспокоены общей нехваткой препарата. Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. Однако инъекции были сделаны не более, чем трём млн человек.
2021-01-01T04:14:49+03:00
2021-01-01T04:14:53+03:00
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04:14, 01 января 2021
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