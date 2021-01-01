В Москве начинают действовать новые меры поддержки «детей войны».

Они затронут москвичей, родившихся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945-го. Для них установлена ежемесячная городская выплата за счет бюджета Москвы. Размер будет определяться в соответствии с законом о бюджете столицы Для детей войны также устанавливаются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте.
2021-01-01T04:09:48+03:00
2021-01-01T04:09:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 01 января 2021
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