В Москве начинают действовать новые меры поддержки «детей войны».

Они затронут москвичей, родившихся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945-го. Для них установлена ежемесячная городская выплата за счет бюджета Москвы. Размер будет определяться в соответствии с законом о бюджете столицы Для детей войны также устанавливаются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте.