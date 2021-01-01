В России вступил в силу закон о реформе ОМС.

Отныне расходы на ведение дел страховщиков не должны превышать 1,1% от суммы поступивших средств, Частные страховые компании из работы с федеральными клиниками исключаются. Федеральный фонд ОМС будет теперь напрямую организовывать и финансировать медицинскую помощь в них.