В Висконсине задержан бывший сотрудник медцентра, испортивший 500 доз вакцины «Модерна».

По сообщению полиции, задержанный находится под стражей. Как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в умышленной порче препарата нанесении материального ущерба, а также действиях, создавших риск для здоровья других людей. Ранее сообщалось, что этот сотрудник достал емкости с с вакциной из специального холодильника и своевременно их туда не вернул. В результате 500 доз вакцины пришли в негодность. Позже злоумышленник признался, что преднамеренно разморозил вакцину. Расследованием занимается ФБР.
2021-01-01T03:11:49+03:00
2021-01-01T03:11:54+03:00
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03:11, 01 января 2021
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