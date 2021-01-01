В Висконсине задержан бывший сотрудник медцентра, испортивший 500 доз вакцины «Модерна».

По сообщению полиции, задержанный находится под стражей. Как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в умышленной порче препарата нанесении материального ущерба, а также действиях, создавших риск для здоровья других людей. Ранее сообщалось, что этот сотрудник достал емкости с с вакциной из специального холодильника и своевременно их туда не вернул. В результате 500 доз вакцины пришли в негодность. Позже злоумышленник признался, что преднамеренно разморозил вакцину. Расследованием занимается ФБР.